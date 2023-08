Luis Fernando conta com a torcida do Manaus ‘jogando junto’ diante do Floresta

Manaus/AM - Pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o Manaus recebe o Floresta neste domingo (20), a partir das 15h (de Manaus), na Arena da Amazônia. Na tabela, o Esmeraldino está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, enquanto a equipe cearense está logo acima, em 16° lugar, com 19 pontos. O confronto configura uma briga direta contra o descenso.

O zagueiro Luís Fernando, que vive a segunda passagem com a camisa esmeraldina, comentou sobre o momento conturbado na tabela. Uma vitória pode deixar o clube próximo de assegurar a permanência na Série C. Depois do Floresta, o Manaus encerra a campanha contra o Figueirense, fora de casa.

“Estamos em um cenário bastante delicado, mas ainda temos dois jogos para reverter isso. Sabemos que todos os jogos são finais pra gente e esse é o espírito que temos aqui para conseguir objetivo de manter o clube na Série C”, disse.

Em casa, o Manaus terá a oportunidade de contar com o apoio da torcida em mais um jogo diante de um adversário direto. Ingressos para a partida já começaram a ser vendidos, custando R$ 15 a meia-entrada promocional. Luís Fernando falou sobre a importância de ter o incentivo do torcedor na Arena.

“Contamos com o apoio do torcedor nessa reta final, sabemos que estamos em um momento difícil, mas não podemos abaixar a cabeça porque ainda há jogo pela frente e vamos conseguir sair dessa unidos com a nossa torcida”, disse.

Com informações da assessoria