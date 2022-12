Luis Enrique vira Luis Padrique, streamer de sucesso na Copa

SÃO PAULO/SP - Mister, alumínio ou carbono? Qual a capital das Astúrias? Conhece Fernando Alonso pessoalmente? O que jantou hoje? Se vê treinando na Premier League? Que parte da mentalidade do ciclismo acha que se emprega no futebol? Quantas línguas fala?

Essas são algumas das perguntas que chegam no chat do Twitch para Luis Enrique, técnico da Espanha que se tornou um dos streamers mais buscados durante a Copa do Qatar, e já acumula 818 mil seguidores.

Chamado pelos seguidores de mister, padre (pai) ou com a alcunha Luis Padrique, o técnico também fala de futebol. Foi na rede social que fez um resumo sucinto da primeira fase da Espanha.

"Primeiro jogo, espetacular, excelente; segundo, [fomos] um pouco melhor que a Alemanha, com poucas situações que poderiam ser melhoradas; e com o Japão, exceto por 12 minutos em que fomos claramente derrotados, vi o time onde eu gostaria que estivesse."

Considerado meio seco e arredio com a imprensa, o técnico que já foi atacante da seleção e pratica ciclismo nas horas vagas se solta durante as transmissões, sempre em tom leve.

Em um dos bate-papos, um internauta perguntou se o treinador não gostava das entrevistas coletivas com jornalistas, nas quais é obrigado a comparecer. Na resposta, ponderado, Luis Enrique comentou que depois das partidas é um momento complicado, de energia em baixa e, quando se perde, pode ser um momento delicado. Também disse que sabe que há interesses de alguns veículos espanhóis, que criticam alguns jogadores demais, enquanto outros nunca são criticados.

Antes mesmo do início da Copa, o mister espanhol anunciou que faria transmissões diárias na plataforma Twitch, na qual pode ser encontrado pelo codinome luisenrique21. Mas não é todo dia que o professor aparece, como na quinta (1º), quando sofreu a inesperada derrota para o Japão --e que quase provocou a eliminação espanhola.

Quando voltou ao Twitch, no sábado (3), foi devidamente abraçado pela maioria dos seguidores, que repetiam no chat frases como "estamos com você", "vamos vencer o Marrocos", "não se preocupe com as críticas" -enquanto na TV espanhola alguns debates pediam mais futebol e menos streaming.

Na primeira transmissão em terras qatarianas, teve mais de 1 milhão de visualizações e ficou impressionado. "É muita gente. Ou vocês não têm nada para fazer, o que acho ótimo, ou estão mesmo interessados na seleção", brincou. Mas ao longo dos dias a audiência tem diminuído e as três últimas não chegaram a 350 mil.

O asturiano Luis Enrique já avisou que, depois da Copa, vai parar com as redes sociais, voltará ao seu "estado ermitão", mas também disse que, se a Espanha vencer, responderá as perguntas mais comprometedoras. Enquanto a Copa não termina para a Espanha, confira alguns pensamentos do mister.

SEXO NA CONCENTRAÇÃO

"Aqui [no Qatar] estamos concentrados, então não pode. Se for a uma orgia certamente não é o melhor antes de uma partida. Quando estamos nos clubes, jogadores dormem em suas casas, me preocupa zero se praticam sexo ou não. Se praticam é porque necessitam. Cada um com sua esposa, ou com sua mulher, ou com quem queira. Dentro da normalidade. Repito, aqui na seleção não porque estamos concentrados, mas sou totalmente a favor que vivam a vida com normalidade. Quando era jogador, quando não estava concentrado, [fazia sexo] sempre que podia com minha mulher."

TIPO DE CUECA

"Mister, usa box ou slip?", questionou um internauta, interessado em saber o tipo de cueca do treinador. "Uso tanga", respondeu rindo. "Vocês não gostam?", completou.

COMEMORAÇÃO DE FERRAN, NAMORADO DA FILHA

"Uma pergunta frequente: o que faria caso Ferran Torres comemorasse com o gesto de uma chupeta? Se ele marcar, fico muito feliz. Mas se fizer esse gesto, eu o substituo, mandaria ele embora e não volta a pisar na grama", disse rindo.

BOLÃO

"Quando eu era jogador, eu sempre organizava o bolão da Copa. É legal, porque todo mundo assiste aos jogos juntos, ficamos torcendo pelos resultados. Na Eurocopa, quem venceu foi o Pablo, um dos seguranças."

MELHOR DA COPA

"Se há alguma seleção melhor que a Espanha? Futebolisticamente, não, claramente. Temos favoritas como a França e o Brasil, mas ninguém pode ficar surpreso ao ver o que fazem. Não tememos ninguém."

TORCIDA DEPOIS DA ESPANHA

"Se a gente não ganhar, quero que ganhe a Argentina", disse, exaltando a boa relação com Messi, que foi treinado por ele no Barcelona. "Um jogador do tamanho de Leo Messi tem que se aposentar com uma Copa, já que essa deve ser sua última Copa", completou. Para Luis Enrique, no entanto, Messi teria condições de jogar em 2026.

FINAL DESEJADA

"A final dos sonhos, com a presença da Espanha... o resto... Que nós chegássemos já seria a melhor notícia."

APOSENTADORIA

"Pendurar as chuteiras para um jogador é um processo delicado. Há muitas pessoas que acham difícil. Me aposentei aos 34 anos no Barça e minha cabeça teve um papel determinante, e acho que eu estava totalmente certo. Mas cada um tem uma motivação e admiro muito os jogadores que mantêm a vontade de jogar por muito tempo."

DANÇA NO TIKTOK

"Sou totalmente sem ritmo, gosto de dançar, mas não sei e tenho muita vergonha. Sou mais tímido do que vocês pensam. TikTok, nem pensar, eu não."