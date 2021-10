Luciano tenta dar fim a jejum de gols para puxar o São Paulo na tabela do Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luciano vive atualmente seu segundo maior jejum de gols com a camisa do São Paulo, seis partidas sem balançar a rede. Neste domingo (24), ele terá mais uma chance de se livrar da incômoda marca diante do Red Bull Bragantino, às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid --o Premiere transmite.

Caso não volte a marcar em Bragança Paulista, o atacante vai igualar o período de seca que teve no início do ano. Entre partidas pelo Campeonato Paulista e pela Copa Libertadores, ficou sete jogos sem marcar.

Ao todo, o atleta tem 28 gols pela formação tricolor. A maioria deles, no entanto, saiu na temporada passada, quando fez 21.

No Nacional deste ano, o goiano foi à rede somente uma vez, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-GO, em 19 de setembro. Depois disso, passou em branco contra Atlético-MG, Chapecoense, Santos, Cuiabá, Ceará e Corinthians --no último clássico, chegou a comemorar logo no começo da partida, mas o lance acabou anulado por impedimento.

O jejum incomoda, mas é necessário considerar que Luciano tem desempenhado uma função diferente na equipe em relação à que executava na temporada 2020, quando era escalado por Fernando Diniz como referência do ataque.

Com Hernán Crespo, que comandou o time até a semana passada, passou a jogar como meia em vários jogos. Sob direção do recém-chegado Rogério Ceni, também não tem atuado como centroavante.

Ele ainda conviveu com lesões que o impediram de ter uma continuidade no time no começo da temporada. Mesmo assim, já está perto de igualar o número de jogos que teve em 2020, quando atuou 38 vezes e fez 21 gols --em 2021, são 32 jogos e 7 gols.

Ter o camisa 11 em plena forma é importante para a equipe de Rogério Ceni buscar objetivos maiores no Brasileiro. O duelo com o Bragantino será o terceiro do treinador desde seu retorno ao clube do qual é ídolo. No primeiro, empatou com o Ceará por 1 a 1. No segundo, venceu o Corinthians por 1 a 0.

Com 34 pontos, o São Paulo ainda aparece na segunda metade da tabela. O plano é, enfim, pular para a primeira, deixar de vez para trás a possibilidade de rebaixamento e passar a brigar por objetivos maiores.