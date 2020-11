Luciano sai do banco, decide contra Fortaleza, e SPFC vence a 5ª seguida

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo emplacou a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro e encostou no Internacional. Na noite deste sábado (14), na Arena Castelão, a equipe mista de Fernando Diniz venceu o Fortaleza por 3 a 2 em um jogaço da 21ª rodada, na Arena Castelão, e entra para valer na briga pela primeira posição. Luciano, que saiu do banco, decidiu com dois gols. Antes, haviam marcado Gabriel Sara, para o Tricolor, e David e Wellington Paulista, para os mandantes.

É a quinta vitória consecutiva do time paulista, que venceu Flamengo (4 a 1), Lanús (4 a 3), Goiás (2 a 1), novamente Flamengo (2 a 1), pela Copa do Brasil, e, nesta noite, o Fortaleza.

Com o resultado, o São Paulo vai a 36 pontos no Brasileirão e se iguala ao Colorado, segundo colocado porque é tem mais gols pró (32 a 29). Vale destacar ainda que o clube do Morumbi tem três jogos pendentes do primeiro turno da competição. O Fortaleza, agora com Marcelo Chamusca no comando, segue com 24 pontos na 12ª colocação.

A utilização de um time misto por Fernando Diniz havia justificativa, já que na próxima quarta-feira (18) o São Paulo recebe o Flamengo na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A ida terminou 2 a 1 para os paulistas. O Fortaleza faz jogo atrasado da 16ª rodada do Brasileirão contra o Vasco, quinta-feira (19), em São Januário.

LUCIANO SAI DO BANCO E DECIDE

Luciano foi o cara na partida deste sábado. Saiu do banco e decidiu para o São Paulo com dois gols. O segundo deles, um golaço: recebeu na entrada da área e soltou uma bomba sem chances para o goleiro adversário.

O PIOR: PABLO

Escalado como titular para poupar Luciano, Pablo não correspondeu. Lento, o atacante foi presa fácil para o sistema defensivo adversário e saiu sem chutar a gol. Para piorar a situação do pior desta noite, o camisa 11 Luciano, que entrou em seu lugar na etapa final, fez o gol já em seu primeiro toque.

PAR OU ÍMPAR

Gabriel Sara e Daniel Alves decidiram no par ou ímpar quem iria para a bola na falta que acabou em gol são-paulino. O experiente camisa 10 ganhou na sorte, sorriu por isso, mas liberou para o companheiro depois que a barreira foi armada mais para dentro — e facilitava para um canhoto. Sara, então, fez bonito: bateu colocado e fez valer a pena a gentileza de Dani.

"A gente esperou o goleiro definir a barreira, e tiramos um par ou ímpar. Os dois estavam confiantes. Mas mesmo ele ganhando, ele deixou eu bater. O goleiro armou bem a barreira para cá [dentro], tinha espaço para eu bater por fora. Então, o Dani me deu essa cobrança", afirmou Sara, na saída para o intervalo, ao "Premiere".

LUCIANO DAQUI, WELLINGTON PAULISTA DE LÁ

Fernando Diniz mexeu no time e acionou Luciano. O atacante entrou e no primeiro toque balançou as redes. O troco do Leão veio na mesma moeda: Wellington Paulista entrou e logo deixou o seu.

NESTOR CHAMA A ATENÇÃO EM TIME MISTO

Escalado inicialmente sem cinco titulares (Juanfran, Reinaldo, Luan, Igor Gomes e Luciano), o São Paulo manteve o padrão de jogo de controlar a posse e dominar o adversário. A situação ficou ainda mais evidente quando sofreu o gol no primeiro tempo e precisou correr atrás do prejuízo. A nota positiva ficou para Rodrigo Nestor, de 20 anos. O volante participou bastante das ações ofensivas e deu velocidade em vezes que o meio de campo era lento.

FORTALEZA SEGUE 'MODELO CENI'

A estreia de Marcelo Chamusca mostrou um Leão competitivo, forte no contra-ataque e perigoso quando decide atacar ou pressionar a saída de jogo adversária. Tudo o que era possível ver sob o comando de Rogério Ceni, que deixou o clube para assumir o Flamengo há poucos dias. David foi a opção de destaque ofensivamente, com gol e boas movimentações.

CRONOLOGIA DO JOGO

Depois de alguns minutos de espera, David viu seu gol ser confirmado aos 14 minutos do primeiro tempo. Aos 11, ele recebeu passe em contra-ataque, avançou em velocidade e tocou na saída de Volpi. A arbitragem levou três minutos para checar se a posição do atacante do Fortaleza era regular. Recuado após abrir o placar, os mandantes atraíram o time visitante, que empatou em bonito gol de falta. Aos 40 minutos, da entrada da área, Gabriel Sara colocou com categoria e venceu Felipe Alves.

Na etapa final, aos 12 minutos, David fez o segundo, mas a arbitragem foi ao VAR, viu falta em Diego Costa no início do lance e cancelou. Pouco depois, aos 15, Luciano completou cruzamento e virou. Marcelo de Lima Henrique até foi ao monitor por causa de possível mão de Vitor Bueno, mas confirmou o tento da virada. Com 28 minutos do segundo tempo, Wellington Paulista aproveitou rebote de Volpi e tocou para deixar tudo igual novamente. Um golaço de Luciano, aos 36, recolocou os visitantes em vantagem.

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga (Gabriel Dias), Paulão, Jackson, Carlinhos; Juninho, Felipe (Mariano Vázquez), Ronald (Marlon); David (Éderson), Bergson (Wellington Paulista) e Romarinho. Técnico: Marcelo Chamusca

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Igor Vinicius, Diego Costa (Reinaldo), Bruno Alves, Léo; Rodrigo Nestor (Hernanes), Dani Alves, Gabriel Sara, Vitor Bueno (Igor Gomes); Pablo (Luciano) e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (Ceará)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Cartões amarelos: Felipe e Jackson (Fortaleza); Hernanes, Rodrigo Nestor, Léo e Daniel Alves (São Paulo)

Gols: David, aos 14', e Gabriel Sara, aos 40 minutos do primeiro tempo. Luciano, aos 15' e 36', e Wellington Paulista, aos 28 minutos do segundo tempo