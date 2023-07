Luciano fura retranca de Diniz, e São Paulo vence o Fluminense no Morumbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo venceu o Fluminense por 1 a 0 neste sábado (1º), no Morumbi, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo.

O São Paulo chegou à vitória após bom segundo tempo. Depois de uma etapa inicial morna, o Tricolor se impôs e chegou ao gol no fim. O goleiro Fábio, do Fluminense, foi mal no lance depois de defesas importantes.

O gol do São Paulo teve pouco mais de um minuto de checagem no VAR por conta da posição de Luciano após o passe de cabeça de David. A torcida no Morumbi ficou apreensiva, mas o atacante estava atrás da linha da bola e o gol foi legal.

O Fluminense teve uma postura defensiva no Morumbi. O time de Fernando Diniz, que geralmente é protagonista, ficou quase todo o tempo na sua defesa e teve menos posse de bola e finalizações.

No primeiro tempo, houve uma confusão entre Luciano e Felipe Melo. Anderson Daronco parou o jogo para dar bronca e conseguiu conter os ânimos. Com Felipe Melo no banco, Luciano fez o gol da vitória. No fim, Arias ficou bravo com Pablo Maia, foi para cima do rival e acabou expulso.

O São Paulo foi ao sexto lugar, com 21 pontos, mesma pontuação do Fluminense, que fica em quinto por causa dos critérios de desempate.

O São Paulo voltará a campo para enfrentar o Palmeiras na quarta-feira, novamente no Morumbi, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Fluminense terá a semana livre antes de receber o Internacional, dia 9, pelo Campeonato Brasileiro.

JOGO

O primeiro tempo de São Paulo e Fluminense foi monótono. Os donos da casa tentaram tomar as rédeas dos jogos, mas tiveram pouquíssima criatividade. Os cariocas não conseguiram puxar contra-ataques.

O único momento de "emoção" foi a treta entre Luciano e Felipe Melo, controlada pelo árbitro Anderson Daronco. Na única chance clara, Arboleda cabeceou para defesa de Fábio, mas estava impedido.

A etapa final, em compensação, teve cenário diferente. O São Paulo conseguiu se impor e afundou o Fluminense na defesa. O time do suspenso Fernando Diniz, que precisou assistir da televisão, esteve irreconhecível, longe de sua postura normalmente ofensiva.

O Tricolor conseguiu encontrar espaços na defesa do Fluminense e teve uma grande chance com Juan. Ele recebeu em profundidade, cara a cara com Fábio, e parou no goleiro. Minutos depois, numa rara chegada, o Fluminense fez Rafael trabalhar em boa cabeçada de Thiago Santos após escanteio.

No fim, quando o jogo caminhava para o empate, o São Paulo achou o gol com o iluminado Luciano, em finalização fraca, mas colocada, que contou com a "ajuda" do goleiro Fábio. A jogada teve cruzamento de Rafinha e passe de cabeça de David.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 0 FLUMINENSE

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 1º de julho de 2023 (sábado)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)

Assistente 2: Michael Stanislau (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Cartões amarelos: Gabriel Neves e Patryck (São Paulo) e Felipe Melo e Arias (Fluminense)

Cartão vermelho: Arias (Fluminense)

GOL: São Paulo: Luciano, aos 42 minutos do segundo tempo.

SÃO PAULO

Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Gabriel Neves (Alisson), Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Marcos Paulo) e Rodriguinho (Wellington Rato); Juan (David) e Luciano (Nathan). Técnico: Dorival Júnior.

FLUMINENSE

Fábio, Samuel Xavier, Thiago Santos, Felipe Melo (Felipe Andrade) e Marcelo (Guga); Martineli, Lima e Pirani (Lelê); Arias, Keno (John Kennedy) e Cano. Técnico: Fernando Diniz