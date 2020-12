Luciano fica fora de treino, mas pode reforçar São Paulo contra Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luciano ficou fora do treino desta segunda-feira (21) no CT da Barra Funda e seguiu fazendo tratamento com o departamento médico do São Paulo para se recuperar do leve estiramento muscular na coxa esquerda.

O atacante, contudo, não está descartado do jogo contra o Grêmio, na quarta-feira (23), pela ida da semifinal da Copa do Brasil.

A presença do atleta de 27 anos no jogo que acontece em Porto Alegre depende de uma avaliação clínica do Reffis, o que deve ser feito até esta terça (22). O jogador já havia ficado fora da vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (16), no Morumbi.

Se estiver à disposição de Fernando Diniz, o jogador pode entrar em campo para enfrentar o Grêmio mesmo como titular da equipe paulista. Isso significaria a volta de Tchê Tchê, seu substituto no jogo passado, para o banco de reservas.

A última atuação de Luciano pelo São Paulo foi em 13 de dezembro passado, na derrota por 1 a 0 para o Corinthians. Na ocasião, o jogador precisou deixar o campo substituído por causa do problema muscular.