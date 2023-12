Lucas renova, Viña quer Fla e Rojas pode ser liberado

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Mercado da Bola desta sexta-feira (22) teve o anúncio da renovação de contrato de Lucas Moura com o São Paulo. Soteldo e Dodi foram anunciados pelo Grêmio. Viña, ex-Palmeiras, tem o desejo de jogar no Flamengo, e Rojas pode deixar o Corinthians.

*

DESTAQUES DO DIA

O São Paulo anunciou a renovação de contrato de Lucas Moura. O novo contrato do ídolo do Tricolor é de três anos.

Soteldo e Dodi foram anunciados pelo Grêmio. O atacante venezuelano assinou por empréstimo até o fim da temporada 2024, o volante assinou até 2026.

Matías Viña quer jogar no Flamengo. Segundo informou o colunista Bruno Andrade, a Roma aguarda oferta oficial pelo lateral, que também é alvo de Bahia e Corinthians.

Matías Rojas pode deixar o Corinthians. Segundo informou o colunista Samir Carvalho, o Timão quer negociar o meia-atacante no mercado da bola. O jogador não empolgou a comissão técnica corintiana e tem salário considerado alto.

Robert Renan não anima Dorival Júnior no São Paulo. O zagueiro foi oferecido e o clube tricolor gostou das condições impostas pelo Zenit (RUS), dono dos direitos do atleta, mas as características dele não agradaram a comissão técnica.

Luis Suárez foi anunciado pelo Inter Miami. O uruguaio de 36 anos assinou por duas temporadas e retomará parceria com Lionel Messi.

O Santos encaminhou a contratação do meia Juan Cazares. Com passagem pelo Corinthians, ele esteve no América-MG na temporada 2023.

O Vitória acertou a contratação do zagueiro Cristián Zapata, ex-Atlético Nacional. O defensor de 37 anos com passagem pela seleção colombiana reforçará o Leão para a temporada 2024.

OUTRAS NOTÍCIAS

Jean Pyerre voltou ao futebol profissional. Depois de 'dar um tempo' na carreira, o ex-jogador do Grêmio foi anunciado como reforço do Ituano.

O Internacional está perto de confirmar as contratações do volante Jean Lucas, emprestado pelo Santos, e do atacante Rafael Borré, do Eintracht Frankfurt (ALE). No caso do colombiano, ainda é necessário aval do Werder Bremem (ALE), clube pelo qual ele atua por empréstimo.

Grêmio sonda Gabigol. Segundo o jornal GZH, o atacante seria um pedido de Renato Gaúcho para substituir Luis Suárez.

O Vasco tem negociações avançadas para contratar o zagueiro Benjamín Kusevic, do Coritiba. O clube ainda fez uma sondagem ao atacante Alexander Aravena, do Universidad de Chile.

O Olympiacos (GRE) demonstrou interesse na contratação do zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. O defensor tem contrato com o Fla até 2027.

Vasco empresta lateral Riquelme ao Sport. O contrato do jogador no Rubro-Negro vai até o fim da temporada 2024.