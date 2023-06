Lucas Lima faz golaço de falta, mas Santos só empata com Inter na Vila

Gols: Luiz Adriano, aos 2min do primeiro tempo (Inter); Lucas Lima, aos 12min do primeiro tempo (Santos)

Soteldo para fora! Aos 39 minutos, Soteldo sofreu falta na entrada da área. Ele mesmo bateu com muita categoria e viu a bola passar perto do travessão.

Inspirado? Aos 2 minutos do segundo tempo, Lucas Lima bateu falta com força. A bola vai para fora, mas assusta Keiller.

1x1: Aos 12 minutos, Lucas Lima bateu falta com precisão, no canto do goleiro, e empatou a partida para os donos da casa.

Depois dos gols, os dois times alternaram o domínio do jogo. No entanto, tiveram dificuldades para criar chances claras.

Os gols animaram o início do jogo. Antes dos 15 minutos, o jogo já estava empatado em 1 a 1. O Inter abriu o placar e parecia melhor. No entanto, de falta, o Santos mostrou que não estava abatido.

O empate foi ruim para os dois times. Com o resultado, o Santos chega a 12 pontos e agora é o 12º colocado. O Inter, com 11, é o 13º.

Luiz Adriano fez um gol relâmpago para o Inter; o Santos empatou com um golaço de Lucas Lima. Os dois tentos foram marcados antes dos 15 minutos do primeiro tempo.

