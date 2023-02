Lucas Lima diz que retornou ao Santos e pede desculpas

"Tô voltando, um motivo de muito orgulho. Mas queria pedir desculpas por todas as vezes que magoei, que feri. Ao torcedor e ao Santos. Sei que não lidei da melhor forma e me arrependo, mas tenho nova chance para escrever nova história no lugar onde mais feliz na vida. Consegui títulos. Espero receber todo carinho e confiança de alguns, aos que não tem: eu entendo. Vou voltar a mostrar o meu valor e a jogar o futebol que sempre apresentei no Peixão", disse.

