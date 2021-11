Londrina domina, vence Vasco e evita queda à Série C na última rodada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Londrina começou a última rodada da Série B na décima sétima posição, a primeira que rebaixa para a terceira divisão nacional, porém o triunfo por 3 a 0 diante do Vasco, neste domingo (28), manteve o time paranaense na segunda divisão.

Isso porque o Tubarão precisava vencer o seu jogo e torcer para que o Remo não vencesse o Confiança, situação que aconteceu já que o clube paraense ficou no empate sem gols, mesmo jogando em casa.

Do outro lado, o Vasco termina a Série B de 2021 com 49 pontos, sendo 13 vitórias, 10 empates e 15 derrotas. A pontuação definitiva ficou bem distante do G4, que deu vaga para os quatro melhores times subirem para a Série A.

Partida

Logo aos nove minutos o Vasco teve um gol anulado pela arbitragem. Pec estufou as redes do goleiro do Londrina, porém a arbitragem invalidou o lance pois a bola bateu na mão esquerda do argentino Germán Cano um pouco antes.

Pouco tempo depois os donos da casa abriram o placar. Aos 17 minutos, o atacante Zeca chutou e o desvio no zagueiro Ricardo Graça colocou a bola para dentro da meta defendida por Lucão.

A situação do clube carioca ficou ainda mais complicada cinco minutos depois, quando o Londrina ampliou a vantagem com Zeca, que chutou por cima do goleiro vascaíno, que não saiu bem no lance.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo o Londrina fez o terceiro, desta vez com Caprini. O jogador do clube mandante contou com a falha do goleiro Lucão, que não foi bem na tentativa de cruzamento do adversário.

O Vasco ainda teve uma chance de diminuiu, já que o árbitro marcou pênalti para o time carioca após a bola bater na mão de Bidía. No entanto, Cano não cobrou bem e viu o goleiro César evitar o gol.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 3 X 0 VASCO

Competição: 38ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B

Data: 28/11/2021

Horário: 16h00 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Mauro Cezar Evangelista de Sousa (PI)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: João Paulo e Saimon (Londrina); Léo Matos (Vasco)

Gols: Ricardo Graça contra aos 17 minutos e Zeca aos 22 minutos do primeiro tempo; Caprini ao um minuto do segundo tempo.

LONDRINA

César; Córdoba, Saimon, Augusto e Eltinho; João Paulo (Jean Henrique), Jhonny Lucas (Bidía), Gegê (Celsinho) e Mossoró (Marcelinho); Caprini e Zeca (Roberto). Técnico: Márcio Fernandes.

VASCO

Lucão; Léo Matos, Ricardo, MT (João Pedro) e Leandro Castan; Bruno Gomes (Andrey), Caio Lopes (Juninho) e Nenê; Jhon Sánchez (Figueiredo), Cano e Gabriel Pec (Laranjeira). Técnico: Fábio Cortez.