Liziero e Orejuela voltam ao São Paulo em 2023

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em busca de reforços para a próxima temporada, mas com a grana curta, o São Paulo vai poder contar com jogadores que estavam emprestados e vai avaliar quais atletas manter no elenco para o ano que vem.

Para o início de 2023, voltam ao clube o volante Liziero e três laterais: Anílson, Guilherme Matheus e Orejuela. O também lateral direito Nathan só deve retornar ao Tricolor em abril, quando acaba seu empréstimo com o Coritiba.

O mais badalado deste quinteto é Liziero, de 24 anos. Ele foi campeão paulista sendo titular várias vezes em 2021, mas perdeu espaço após a demissão de Hernán Crespo. No jogo com o Juventude, que livrou a equipe do Morumbi do rebaixamento no ano passado, saiu de campo vaiado após ser substituído por Ceni.

Emprestado ao Internacional, começou bem e chegou a ser titular nos tempos de Cacique Medina. Depois, com Mano Menezes o esquema tático mudou, e Liziero perdeu minutos. Ao todo, fez 28 partidas neste ano.

Já Orejuela foi contratado em 2021 por cerca de R$ 13 milhões, mas não convenceu. Sem espaço, foi emprestado duas vezes (para Grêmio e Athletico) e volta com pouco prestígio.

A princípio, Liziero e Orejuela voltam para disputar espaço no elenco, mas o São Paulo não descarta usar a dupla em alguma negociação para conseguir contratar reforços. Além deles, Anílson volta do Náutico, e Guilherme Matheus volta do Ceará.