Liverpool volta a sofrer contra Brighton e cai na Copa da Inglaterra

O Liverpool foi melhor apenas no começo da partida, quando abriu o placar, com Elliott. Depois de sofrer o gol, os donos da casa cresceram e buscaram o empate, que veio com Dunk.

Desde 2020, no entanto, o Brighton tem sido uma pedra no sapato dos Reds. Em sete confrontos - incluindo o de hoje -, o Liverpool venceu apenas uma vez, empatou três, e perdeu em três ocasiões.

O Liverpool volta a campo no próximo sábado (4), quando visita o Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês. O Brighton volta a campo no mesmo dia, em casa, contra o Bournemouth.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.