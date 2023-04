Liverpool vence Forest em jogo eletrizante e ainda sonha com a Champions

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu por 3 a 2 o Nottingham Forest, neste sábado (22), em um jogo eletrizante, que teve os cinco gols marcados no segundo tempo, em Anfield, pela 32ª rodada do Campeonato Inglês. Diogo Jota (2) e Salah marcaram os gols dos Reds, Neco Williams e Gibbs-White descontaram para os visitantes.

Com a vitória, o Liverpool alcançou 50 pontos e ocupa a 7ª posição -a equipe ainda tem um jogo atrasado na competição. O Newcastle, primeira equipe na zona de classificação para a próxima Champions, tem 56 pontos e joga amanhã, contra o Tottenham.

O Forest permanece com 27 pontos, mas caiu para a 19ª colocação. A equipe irá brigar para não cair até o final do campeonato.

O JOGO

Faltou criatividades para as duas equipes no primeiro tempo. O Liverpool não conseguiu criar nenhuma grande chance trocando passes, mas no jogo aéreo levou perigo ao Nottingham Forest, se não fossem Keylor Navas e Neco Williams -que evitaram dois gols claros- os Reds poderiam ter ido para o intervalo com a vantagem.

O Forest, por sua vez, não conseguia acertar o último passe e só acertou o gol de Alisson uma única vez, a finalização não levou perigo algum.

O Liverpool abriu o placar logo no início, depois levou o empate cinco minutos depois, voltou a ficar na frente, sofreu um novo empate e depois voltou a ficar na frente.

LANCES IMPORTANTES

Keylor Navas brilha e salva o Forest. Aos 26 minutos do 1º tempo, Alexander-Arnold cobrou falta, Van Dijk cabeceou e Keylor Navas fez uma grande defesa, evitando o primeiro gol do jogo.

Williams salva em cima da linha. Aos 30, Robertson cobrou escanteio pelo lado esquerdo, Konaté cabeceou tirando de Navas, mas Neco Williams impediu o gol do Liverpool em cima da linha.

Bola aérea volta a funcionar e Liverpool abre o placar. A defesa do Nottingham Forest afastou mal a cobrança de escanteio com um minuto e 30 do segundo tempo, a bola sobrou no alto para Fabinho que tocou de cabeça para Diogo Jota, que também de cabeça, empurrou para o gol.

A Lei do Ex não falha. Cinco minutos depois de abrir o placar, o Liverpool sofreu o empate: Neco Williams, ex-jogador dos Reds, recebeu boa bola de Gibbs-White, e experimentou o chute. A bola desviou em Robertson, enganou Alisson e morreu no fundo da rede.

Bola parada recoloca Liverpool na frente. Aos 10 da etapa final, Diogo Jota marcou um golaço para o Liverpool. Robertson cobrou falta pelo lado esquerdo, Jota dominou no peito, ajeitou na coxa e bateu sem deixar a bola cair. 2 a 1.

Forest empata mais uma vez com golaço. Aos 22, Van Dijk afastou mal uma cobrança de lateral longa, e a bola sobrou no alto para Gibbs-White. O camisa 10 finalizou de voleio, de primeira, a bola desviou em Konate e Alexander-Arnold, e Alisson não conseguiu chegar. 2 a 2.

Liverpool faz o terceiro em nova falha do Forest na bola parada. Aos 25, Arnold cobrou falta pelo lado direito, a defesa do Nottingham Forest dormiu, e Salah apareceu livre no meio da área para completar de primeira. A bola ainda triscou na trave antes de entrar, indefensável para Navas.

Forest para na trave. Aos 33, Johnson recebeu passe por cima de Gibbs-White, ganhou de Konate na corrida, e tentou um toque por cima de Alisson, mas a bola explodiu no travessão.

AGENDA

O Liverpool visita o West Ham, na quarta-feira (26), às 15h45 (de Brasília).

Já o Nottingham Forest joga em casa, no mesmo dia, às 15h30, contra o Brighton.