Liverpool vence Burnley, assume liderança do Inglês e pressiona Arsenal

Hora de mudar. O técnico Vincent Kompany colocou Gudmundsson no lugar de Trésor para trabalhar ao lado de Taylor e Berge e dar mais mobilidade no meio-campo, tirando um pouco o controle da partida das mãos de Jürgen Klopp, mas o ritmo logo caiu.

Falhas constantes. Após abrir o placar, os Reds passaram a organizar melhor a equipe, trabalhar a bola no meio-campo e administrar o resultado, aproveitando falhas defensivas do rival para pressionar e subir a marcação.

Próximos confrontos. O Burnley pega o Aston Villa no dia 30 enquanto o Liverpool encara o Newcastle no dia 1 de janeiro de 2024.

Liverpool mantém a liderança. Com 42 pontos, a equipe tem dois a mais que o Arsenal — que ainda joga. O Burnley permanece na 19ª, com 11.

