Liverpool leiloará camisas autografadas para ajudar ucranianos

"As camisas usadas na partida de hoje contra o Norwich serão assinadas pelos jogadores e leiloadas pela LFC Foundation. O dinheiro arrecadado será revertido para o povo ucraniano ter acesso a suprimentos, alimentos, água, primeiros socorros, medicamentos, roupas quentes e abrigo", informou o Liverpool em seu perfil oficial no Twitter.

As camisas serão autografadas pelos jogadores após a partida e leiloadas pela LFC Foundation (instituição de caridade do clube inglês). Entre as peças, estará a camisa do goleiro Alisson, titular no confronto desta tarde.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool leiloará as camisas usadas no jogo desta quarta-feira (2), contra o Norwich, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra, e doará o dinheiro arrecadado para o povo ucraniano.

