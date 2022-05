Liverpool empata com Tottenham e assume a liderança no saldo de gols

SÃO APULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Liverpool empatou com o Tottenham neste sábado (7), em casa, pela 36ª rodada da Premier League. O resultado coloca os Reds na liderança, com os mesmos 83 pontos do Manchester City, mas com vantagem no saldo de gols, mas em posição não muito confortável. A verdade é que o resultado atrapalha os dois clubes em suas respectivas caminhadas na Premier League. Son, para o Tottenham e Díaz, para o Liverpool, anotaram os gols da partida - ambos no segundo tempo.

A vitória deixaria o Liverpool com 85 pontos e daria uma liderança, ainda que provisória, isolada para os donos da casa. Os citizens entram em campo amanhã diante do Newcastle e, mesmo em caso de empate, retomam a liderança. Caso vençam, ganham mais dois pontos de folga em relação à rodada passada.

O Tottenham alcançou os 62 pontos e se manteve na quinta colocação —um ponto distante do G4 e do arquirrival Arsenal, que tem uma partida a mais para cumprir.

O próximo jogo do Liverpool será na terça (10) diante do Aston Villa, fora de casa, às 16h. Já o Tottenham recebe o Arsenal, na quinta (12), às 15h45.

LIVERPOOL

Alisson; Trent Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson (Tsimikas); Fabinho (Keita), Thiago Alcântara, Henderson (Diogo Jota); Luis Díaz, Salah, Mané. T.: Jurgen Klopp

TOTTENHAM

Lloris; Romero, Dier, Davies; Sessegnon (Sánchez), Hojbjerg, Betancur, Emerson; Son, Kulusevski (Harry Winks), Kane. T.: Antonio Conte.

Estádio: Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Árbitro: Michael Oliver

Auxiliares: Stuart Burt e Simon Bennett

VAR: Darren England

Cartões Amarelos: Ben Davies, Sessegnon (TOT); Tsimikas, Fabinho (LIV).

Gols: Son, aos 11 minutos do segundo tempo; Luis Díaz, aos 29 minutos do segundo tempo.