Liverpool é goleado por 7 a 2 pelo Aston Villa, e United leva 6 do Tottenham

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma rodada que ficará marcada na história do Campeonato Inglês, os dois maiores campeões do torneio, Manchester United (com 20 títulos) e Liverpool (19) sofreram goleadas acachapantes.

Campeão inglês na última temporada com campanha quase irretocável -99 pontos e apenas três derrotas em 38 jogos-, o Liverpool tomou acachapantes 7 a 2 do Aston Villa, quase rebaixado na temporada passada, em Birmingham.

A equipe de Jürgen Klopp, que estava desfalcada do goleiro brasileiro Alisson, lesionado, foi dominada durante toda a partida. Barkley, Grealish (2), McGinn e Watkins (3) fizeram os gols para o Aston Villa. Salah marcou duas vezes para o Liverpool. Fazia 57 anos que o Liverpool não levava 7 gols numa partida.

A derrota complementa uma semana ruim para a equipe, que, na quinta (1º), foi eliminada da Copa da Liga pelo Arsenal, nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo normal.

Outro gigante inglês goleado neste domingo foi o Manchester United, que até saiu na frente do Tottenham, com gol de Bruno Fernandes. Depois, porém, levou seis, marcados por Song (2), Aurier, Kane (2) e Ndombelé. A partida acabou 6 a 1 para a equipe londrina, comandada por José Mourinho, ex-treinador do United.

Na Copa da Liga, ao menos, a equipe segue viva, já que despachou o Brighton na quarta (30), por 3 a 0.

O Liverpool é atualmente o quinto colocado do Campeonato Inglês, com quatro jogos disputados. O Manchester United, com um jogo a menos, é o 16º.