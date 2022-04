Liverpool brilha no 1º tempo, bate City e vai à final da Copa da Inglaterra

No fim, Mahrez disparou pela direita, bateu na saída de Alisson e a bola rolou pela área toda até encontrar Bernardo Silva do outro lado, que empurrou para as redes. Mas foi pouco para conseguir o empate.

A pressão na saída continuou e deu resultado. Aos 17, a bola voltou ao goleiro Steffen, que vacilou com ela nos pés e viu Mané chegar de carrinho e colocar a bola nas redes. O terceiro gol foi uma pintura: jogada trabalhada na entrada da área, com tabela curta até Thiago erguer para Mané acertar uma rosca na bola da entrada da área: indefensável para o goleiro, 3 a 0.

O Liverpool começou melhor, pressionando a saída de bola vacilante do City mudado por Guardiola. Mas foi em um lance de bola parada que o time de Klopp abriu o placar em uma bola parada. Robertson jogou escanteio no meio da área, Konaté ganhou de Aké e cabeceou para o fundo das redes aos nove minutos.

O time de Guardiola até esboçou uma reação, mas parou por aí. O segundo só veio no fim, com Bernardo Silva aproveitando boa jogada de Mahrez.

O time de Jürgen Klopp construiu o resultado no primeiro tempo, quando não deixou o City respirar, e Alisson se tornou um mero espectador. Os gols foram marcados por Konaté e Mané, duas vezes. Grealish descontou para os citizens no início da segunda etapa, após boa jogada de Gabriel Jesus.

