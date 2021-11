Liverpool amassa, faz quatro no Arsenal e se recupera no Inglês

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foi um atropelo. O Liverpool não tomou conhecimento e goleou o Arsenal por 4 a 0, neste sábado (20), em clássico disputado em Anfield.

Os gols da partida foram marcados por Mané, Diogo Jota, Salah e Minamino, em jogo marcado por uma briga dos técnico Jurgen Klopp com Mikel Arteta, que acabaram tomando cartão amarelo.

Com a goleada, o Liverpool encerra uma série de 8 jogos do Arsenal sem derrota na Premiere League. Os Reds vinham de duas rodadas sem vencer e se recuperam no campeonato, assumindo a vice-liderança com 25 pontos, quatro atrás do líder Chelsea. O Manchester City, que tem 23, ainda pega o Everton na rodada.

Cronologia do jogo

Após martelar muito a meta do goleiro Ramsdale, o Liverpool abriu o placar com Mané aos 39 minutos do primeiro tempo. Depois do intervalo, os Reds ampliaram logo aos 7 minutos com Diogo Jota, que recebeu um presente do compatriota Nunes Tavares, deixou os zagueiros no chão, driblou o goleiro e marcou um belo gol. Aos 28, foi a vez de Salah marcar, após arrancada e belo passe de Mané. Três minutos depois, foi a vez de Minamino completar cruzamento de Alexander Arnold para fechar o placar.