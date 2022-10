Lisca é demitido do Avaí após derrota para o Palmeiras pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lisca não é mais técnico do Avaí. Dois dias após derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, sexta seguida do clube, a diretoria optou por interromper o trabalho do comandante.

Em nota divulgada nas redes sociais nesta segunda-feira (24), o clube informou que "o treinador foi comunicado da decisão pela direção do clube em reunião realizada no início da noite de hoje" e agradeceu pelo trabalho.

"O Avaí Futebol Clube informa que Lisca não é mais o técnico da equipe. O treinador foi comunicado da decisão pela direção do clube em reunião realizada no início da noite desta segunda-feira (24). A direção agradece ao profissional e deseja sucesso em sua trajetória", informou no Twitter.

Fabrício Bento e o coordenador técnico Marquinhos Santos assumirão o comando do clube, juntamente com a equipe técnica, já projetando o jogo desta quinta-feira, contra o Cuiabá, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Avaí é o vice-lanterna da competição nacional, com 28 pontos somados, e luta contra o rebaixamento nesta reta final de temporada.

Para a sequência do campeonato, já na partida contra o Cuiabá, nesta quinta-feira (27), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, os profissionais Fabrício Bento e o coordenador técnico, Marquinhos Santos, assumirão as atividades em conjunto com a equipe técnica do clube.