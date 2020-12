Lille vence o Mônaco e assume provisoriamente a vice-liderança do Francês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Lille venceu o Mônaco por 2 a 1, neste domingo (6), e colou no líder do Campeonato Francês, o PSG.

O time soma 26 pontos, mas pode ser ultrapassado pelos clubes Olympique de Marselha e Lyon, caso essas equipes vençam as suas partidas.

A equipe do Mônaco perdeu a chance de chegar a vice-liderança com a derrota. O clube, com 23 pontos, está na quinta posição da tabela e volta aos campos no próximo final de semana contra o Olympique de Marselha.

Os gols da partida aconteceram no segundo tempo. Jonathan David abriu o placar aos 8 minutos e Yusuf ampliou aos 20 minutos. O Mônaco descontou no final com Pietro Pellegri.

O próximo compromisso do Lille vai acontecer nesta quinta-feira (10) pela liga da Europa. Os franceses enfrentaram o Celtic, da Escócia.