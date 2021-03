Liga dos Campeões: PSG empata com Barcelona e avança para as quartas

O PSG (França) garantiu vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões após empatar em 1 a 1 com o Barcelona (Espanha) em partida realizada no Parque dos Príncipes. A classificação veio após o time da capital francesa vencer os catalães por 4 a 1 no confronto de ida, no Camp Nou.

Com esta classificação, o PSG supera o Barcelona pela primeira vez na história em um mata-mata da principal competição de clubes da Europa. Os catalães já haviam deixado o time de Paris pelo caminho nas quartas de final da temporada 2012/2013, nas quartas da temporada 2014/2015 e nas oitavas da temporada 2016/2017.

O francês Mbappé, que marcou três gols no jogo de ida, abriu o placar aos 30 minutos em cobrança de pênalti.

Lionel Messi empatou aos 37 em um chute com efeito de fora da área que acertou o ângulo do goleiro costarriquenho Keylor Navas.

Porém, o craque argentino perdeu a oportunidade de virar o marcador ao desperdiçar uma cobrança de pênalti um pouco antes do intervalo.

A equipe espanhola pressionou na etapa final, mas o empate perdurou até o apito final, o que garantiu a classificação dos franceses.

Triunfo do Liverpool

Outra equipe a garantir a passagem para as quartas de final nesta quarta foi o Liverpool (Inglaterra), que bateu o RB Leipzig (Alemanha) por 2 a 0, graças a gols do egípcio Mohamed Salah e do senegalês Sadio Mané. No jogo de ida a equipe comandada pelo técnico alemão Jürgen Klopp triunfou pelo mesmo placar.

Com este triunfo, obtido em casa, os ingleses interromperam uma sequencia de seis derrotas consecutivas jogando em Anfield Road.