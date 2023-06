Lideranças discutem ampliação de programas esportivos no Amazonas

Manaus/AM - Como parte das ações estratégicas para o desenvolvimento do esporte de base, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), realizou uma visita técnica aos municípios de Codajás e Novo Aripuanã (respectivamente, a 240 e 227 quilômetros da capital), para avaliar as atividades esportivas locais. Na ocasião, a equipe participou de encontros com lideranças esportivas, visando ampliação e futuras ações do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

“Nosso objetivo é alinhar demandas e definir estratégias de ampliação do Pelci, além de fomentar o desporto e lazer para as comunidades”, destacou o secretário da Sedel, Jorge Oliveira, que esteve acompanhado do medalhista olímpico e coordenador do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024, Sandro Viana.

O primeiro encontro da agenda aconteceu no município de Novo Aripuanã, onde a equipe estratégica da Sedel dialogou com lideranças do esporte e foram analisadas várias propostas para o fortalecimento e crescimento do desporto no local.

A equipe também participou da programação da Rádio Comunitária, do município de Codajás, fazendo um balanço da gestão da pasta esportiva no Amazonas. Além de visitar o polo do Pelci no local, lançado em 2022, que reúne mais de 200 crianças, para dialogar com coordenadores e professores do núcleo que desenvolvem atividades nas modalidades de futebol, futsal, handebol, voleibol e jiu-jitsu.

O município de Codajás foi o quarto polo do Pelci lançado em 2022, no interior do estado, e tem mais de 200 crianças e jovens inscritos. Sendo considerado o maior projeto socioesportivo do Brasil, o Pelci atua em mais de 35 núcleos na capital e seis polos no interior, localizados nos municípios de Tabatinga, São Gabriel da Cachoeira, Humaitá, Codajás, Envira e Fonte Boa.