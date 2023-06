Líder, Librade pega o Fast pela 5ª rodada do Campeonato Amazonense Sub-20

A partida acontece no Campo do Oswaldo Frota, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus e é válido pela 5ª rodada do campeonato.

Manaus/AM - Nesta quinta-feira (22), às 15h30, o atual líder do Campeonato Amazonense Sub-20, o Librade, que garantiu sua liderança no último jogo contra o EBS, encara o Fast, que foi derrotado pelo Operário.

