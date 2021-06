Líder, Fortaleza tem técnico estrangeiro com melhor aproveitamento da Série A

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória por 3 a 0 sobre o arquirrival Ceará, que valeu classificação às oitavas da Copa do Brasil, e a recente goleada por 5 a 1 sobre o Internacional reforçaram o bom início de trabalho de Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, que recebe o Sport às 20h30 deste domingo (13).

A trajetória do treinador no time tricolor ainda é curta, mas o argentino já é, entre os quatro técnicos estrangeiros empregados em times da Série A do Campeonato Brasileiro, o que possui o melhor aproveitamento na temporada de 2021. Não à toa, encerrou a segunda rodada da competição na liderança.

Contratado no começo de maio para substituir Enderson Moreira, o argentino campeão cearense ainda não sabe o que é perder no comando tricolor: são seis vitórias e dois empates, o que significa um aproveitamento de 83,3%. Com ele, o Fortaleza levou só 4 e fez 29 gols, média de 3,6 por partida.

Em segundo, quase colado em Vojvoda, aparece o português António Oliveira, com 80,95% de aproveitamento. Apesar de estar no Athletico-PR desde outubro de 2020, ele só assumiu a função de técnico em março deste ano, após a saída de Paulo Autuori: em 14 partidas, foram 11 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Se o ponto forte do time de Vojvoda tem sido o ataque, a equipe de António Ferreira, que também está 100% no Brasileiro, se destaca pela defesa, uma vez que, com ele no comando, o Athletico foi vazado apenas 4 vezes, uma média de 0,28 gol sofrido por jogo —em 10 partidas, não sofreu gols.

Já na terceira colocação está Hernán Crespo, que tirou o São Paulo de uma fila de 16 anos de títulos do Paulista. No time tricolor desde fevereiro, o argentino tem um aproveitamento de 69,3%, com 15 vitórias, 7 empates e 3 derrotas em 25 partidas. São 58 gols a favor e 17 contra.

Abel Ferreira é o quarto. No Palmeiras desde outubro do ano passado e já campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, o português esteve à beira do campo em 26 partidas em 2021, com um aproveitamento de 58,97%. No período, foram 14 vitórias, 4 empates e 8 derrotas, com 44 gols a favor e 26 contra.

Recém-demitido do Internacional, Miguel Angel Ramirez teve aproveitamento pior que de todos eles, de 56,66%. Em 20 jogos, teve 10 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A soma exclui o revés para o Vitória na quinta (10), que não contou com a presença do treinador, com Covid. Foram 38 gols a favor e 20 contra.

Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 20h30 (de Brasília) deste domingo (13)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Transmissão: Premiere