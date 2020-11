Líder do Brasileiro, Coudet pede demissão do Internacional

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No mesmo dia em que o Flamengo demitiu o seu técnico, o líder Internacional viu o comandante da equipe pedir demissão.

Insatisfeito com a diretoria colorada e após receber uma proposta do Celta de Vigo (ESP), o argentino Eduardo Coudet, 46, comunicou nesta segunda (9) seu desejo de deixar o time. A saída foi confirmada pelo presidente Marcelo Medeiros, em entrevista coletiva.

"Infelizmente, o projeto Eduardo Coudet e sua comissão técnica terminou ontem [domingo] após o jogo contra o Coritiba, sendo a saída do treinador iniciativa única e exclusiva do Eduardo Coudet. Em nenhum momento pensamos ter outro treinador nesta temporada e na temporada que vem", afirmou o dirigente.

Coudet deixa o Internacional em meio à disputa pelo título brasileiro, nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil.

Após empatar com o Coritiba no fim de semana, o time gaúcho voltará a campo na quarta-feira (11), quando enfrentará o América-MG pelo jogo de ida do mata-mata nacional.