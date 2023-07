Líder de organizada que cumpriu pena será candidato à presidência do Boca

Em uma entrevista, ele deixou claro o interesse e disse que gostaria de ser o líder do Boca. Se eu pudesse, participaria dessas eleições. Se as condições forem atendidas, sim. E estou legalmente autorizado a fazê-lo. Adoraria ajudar o Boca de outro lado, já faço isso há muito tempo nas arquibancadas

De acordo com o jornal, Di Zeo já vinha pensando em concorrer. Ele foi solto em 2011 após ser condenado, em 2007, por um ataque a torcedores do Chacarita Juniors cometido em 1999. Desde então, voltou a liderar a La 12, uma relação que tem há décadas.

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O líder histórico da La 12, barra brava do Boca Júniors, Rafael Di Zeo deve ser candidato à presidência do clube nas eleições de dezembro. A notícia foi publicada pelo diário Olé.

