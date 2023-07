Librade vence por 2 a 1, elimina o Sul América e segue vivo por vaga nas semifinais da Série B

Manaus/AM - O Librade derrotou o Sul América por 2 a 1 na 2ª e penúltima rodada da Série B do Campeonato Amazonense. A partida aconteceu no estádio Carlos Zamith, na tarde desse domingo (30).

Salomão e Samuel marcaram para o Librade, enquanto Joab descontou para o Sul América. O resultado fez com que o Librade somasse os primeiros três pontos no grupo A e siga no páreo por uma vaga nas semifinais. O Sul América, por sua vez, está matematicamente fora da disputa pelo acesso.

A Série B do Campeonato Amazonense já tem RB do Norte, Clipper (grupo B) e São Raimundo (grupo A) classificados às semifinais. A última vaga ficará para Librade ou Unidos do Alvorada, que se enfrentam em duelo direto na próxima quarta-feira (3), às 15h30, no estádio Carlos Zamith. Já eliminado, o Sul América se despede com o clássico Galo Preto contra o São Raimundo na quinta-feira (4), às 15h30, no estádio da Colina.