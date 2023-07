Librade vence o Tabosão por 2 a 1 e abre vantagem no jogo de ida das semis do Barezinho Sub-20

O jogo de volta acontece nesta sexta-feira (21), às 15h30, no Campo da Ulbra. Mandante e dono de melhor campanha na primeira fase, o Tabosão tem a vantagem da igualdade no placar agregado, ou seja, uma vitória simples resolve a situação e faz a equipe avançar. Por sua vez, o Librade chegará precisando de um empate para garantir a classificação.

Em duelo que abriu uma das semifinais do Campeonato Amazonense Sub-20 de 2023, o Librade venceu o Tabosão por 2 a 1, na tarde desta terça-feira (18), no estádio Carlos Zamith. Ruan, contra, e China marcaram para o Librade, enquanto Kevin foi às redes pelo Tabosão.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.