Librade vence o Nacional nas quartas de final do Amazonense Sub-20

O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira (13), às 15h30, no estádio Oswaldo Frota. Com o resultado adverso, o Leão da Vila Municipal agora precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença para avançar às semifinais da competição. Já ao Librade, um empate e até mesmo uma derrota por um gol de diferença para assegurar a vaga.

O Papagaio do Norte fez o gol da vitória aos 41 minutos de jogo. Após toque de mão na área, o árbitro assinalou pênalti. O camisa 10 foi pra cobrança e deslocou Matheus para colocar o 1 a 0 no placar.

Manaus/AM - O Librade venceu nessa quinta-feira (6) o Nacional por 1 a 0, no CT Barbosa Filho, com gol de Elissandro “China”. A partida foi válida pela quarta de final do Campeonato Amazonense Sub-20 de 2023.

