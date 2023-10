Libertadores: Palmeiras derrota Atlético Nacional para chegar à final

A vitória desta terça teve uma protagonista, Amanda Gutierres, que marcou dois gols para o Palmeiras. Bia Zaneratto completou o placar com um gol em cobrança de pênalti. A lateral Montoya fez o de honra do Atlético Nacional.

O Verdão é o atual campeão da Libertadores feminina, após triunfar na última edição por 4 a 1 na final diante do Boca Juniors (Argentina). Agora a decisão será contra uma equipe brasileira: Corinthians ou Internacional, que medem forças a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (18) no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali.

Brasília/DF - O Palmeiras derrotou o Atlético Nacional (Colômbia) por 3 a 1, na noite de terça-feira (17) no estádio Metropolitano de Techo, em Bogotá, para garantir a classificação para a decisão da Copa Libertadores de futebol feminino. Com isso as Palestrinas protagonizarão uma final brasileira (com Internacional ou Corinthians) para buscarem o bicampeonato da competição, infromou a Agência Brasil*.

