Libertadores divulga datas e horários das semifinais

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Definidos os quatro semifinalistas da Copa Libertadores, a Conmebol divulgou em suas redes sociais as datas e horários dos confrontos, que serão nas últimas semanas de setembro.

O primeiro jogo entre Palmeiras e Atlético-MG será no Allianz Parque, no dia 21 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília). Já a partida de volta será na semana seguinte, dia 28, com mando do time mineiro. O Mineirão ainda não fol confirmado como palco da segunda partida.

Já o Flamengo encara o Barcelona (EQU) no dia 22 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília), no estádio Mané Garrincha, na capital brasileira. A volta está marcada para o dia 29, no mesmo horário, no Estádio Monumental, no Equador.