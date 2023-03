Libertadores 2023 é sorteada e todos os brasileiros têm chance de ir ao mata-mata

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sorteio da Copa Libertadores da América foi realizado na noite desta segunda-feira, na sede da Conmebol, em Luque (PAR), e o destaque ficou para a ausência de um grupo da morte. Todas as chaves, pelo menos na teoria, estão equilibradas, com os favoritos se despontando. E todos os clubes brasileiros entram com chances reais de chegar às oitavas de final.

O atual campeão, o Flamengo, por exemplo tem dois debutantes na competição em seu grupo: Aucas (EQU) e Ñublense (CHI). Assim, apenas o argentino Racing deve dar mais trabalho ao Rubro-Negro.

Outro favorito, o Palmeiras também não deve enfrentar muita dificuldade para ser líder do seu grupo. Apesar de serem rivais tradicionais na competição, Barcelona (EQU), Bolívar (BOL) e Cerro Porteño (PAR) não têm nível técnico para superar o campeão brasileiro. De mais complicado, o time de Abel Ferreira deve ter a altitude de 3.600 m da cidade de La Paz, onde o Bolívar manda seus jogos.

Os clubes nacionais que devem enfrentar mais dificuldades na fase de grupo são o Fluminense, que terá pela frente o sempre perigoso River Plate (ARG), The Strongest (BOL) e Sporting Cristal (PER); e o Corinthians, que enfrentará Independiente Del Valle (EQU), Argentinos Juniors (ARG) e Liverpool (URU).

O único confronto brasileiro na fase de grupos será na Chave G, entre Athletico-PR e Atlético-MG. Os dois clubes decidiram a Copa do Brasil de 2021, com o título ficando para o time mineiro. Ao lado de Libertad (PAR) e Alianza Lima (PER), as duas equipes têm chances reais de passar.

E fechando os times nacionais, o Internacional tem todas condições de finalizar o Grupo B na liderança, tendo como principal rival o Nacional, do Uruguai.

Nesta fase da Libertadores, os quatro times jogam entre si dentro do grupo, em duelos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para as oitavas de final, o terceiro colocado vai disputar o playoff de oitavas de final da Copa Sul-Americana com o segundo colocado de cada grupo daquela competição.

FASE DE GRUPOS LIBERTADORES 2023

Grupo A

Flamengo

Racing (ARG)

Aucas (EQU)

Ñublense (CHI)

Grupo B

Nacional (URU)

Internacional

Metropolitanos (VEN)

Independiente Medellín (COL)

Grupo C

Palmeiras

Barcelona (EQU)

Bolívar (BOL)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo D

River Plate (ARG)

Fluminense

The Strongest (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Grupo E

Ind. Del Valle (EQU)

Corinthians

Argentinos Juniors (ARG)

Liverpool (URU)

Grupo F

Boca Juniors (ARG)

Colo-Colo (CHI)

Monagas (VEN)

Deportivo Pereira (COL)

Grupo G

Athletico-PR

Libertad (PAR)

Alianza Lima (PER)

Atlético-MG

Grupo H

Olimpia (PAR)

Atlético Nacional (COL)

Melgar (PER)

Patronato (ARG)

Datas da fase de grupos

1ª rodada: 4 a 6 de abril

2ª rodada: 18 a 20 de abril

3ª rodada: 2 a 4 de maio

4ª rodada: 23 a 25 de maio

5ª rodada: 6 a 8 de junho

6ª rodada: 27 a 29 de junho

Sorteio oitavas de final - 21/7

Oitavas de final

Jogos de ida - semana 2/8

Jogos de volta - semana 9/8

Quartas de final

Jogos de ida - semana 23/8

Jogos de volta - semana 30/8

Semifinais

Jogos de ida - semana 27/9

Jogos de volta - semana 4/10

Final

11/11 - Estádio do Maracanã (Rio de Janeiro)

PREMIAÇÃO LIBERTADORES

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,7 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,9 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 12,1 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,7 milhões)

Campeão: US$ 18 milhões (R$ 94,5 milhões)

COPA SUL-AMERICANA

Os sete clubes brasileiros que disputarão a edição 2023 da Copa Sul-Americana também conheceram seus rivais na fase de grupos nesta segunda-feira (27).

O Botafogo está no Grupo A e deve ter na equatoriana LDU de Quito sua principal rival para brigar pela liderança. Dos clubes paulistas, o São Paulo encabeça a Chave D e terá pela frente Deportes Tolima (COL),

Tigre (ARG) e A. Puerto Cabello (VEN). No Grupo E, o Santos tenta manter seu favoritismo contra o tradicional Newell's Old Boys (ARG), além de Blooming (BOL) e Audax Italiano (CHI).

O Red Bul Bragantino, por sua vez, jogará no Grupo C, encabeçado pelo argentino Estudiantes La Plata. Mas é o América-MG que caiu no grupo mais forte, o F, ao lado dos tradicionais Peñarol (URU), Defesa y Justicia (ARG) e Millonarios (COL).

Goiás no Grupo G e Fortaleza, no H, tentarão surpreender para seguir ao mata-mata. A fase de grupos será disputada da semana de 5/4 até 28/6. A final será no dia 28 de outubro em Montevidéu (URU), no estádio Centenario.

Nesta fase, os quatro times jogam entre si dentro do grupo, em duelos de ida e volta. O melhor de cada chave se classifica para as oitavas de final. Os segundos colocados de cada grupo, por sua vez, enfrentarão os terceiros colocados dos grupos da Libertadores em um playoff. Os vencedores desse playoff enfrentam os primeiros colocados dos grupos da Sul-Americana pelas oitavas de final.

Grupo A

LDU Quito (EQU)

Botafogo

U. César Vallejo (PER)

Magallanes (CHI)

Grupo B

Emelec (CHI)

Guaraní (PAR)

Danubio (URU)

Huracán (ARG)

Grupo C

Estudiantes La Plata (ARG)

RB Bragantino

Oriente Petrolero (BOL)

Tacuary (PAR)

Grupo D

São Paulo

Deportes Tolima (COL)

Tigre (ARG)

A. Puerto Cabello (VEN)

Grupo E

Santos

Newell's Old Boys (ARG)

Blooming (BOL)

Audax Italiano (CHI)

Grupo F

Peñarol (URU)

Defesa y Justicia (ARG)

América-MG

Millonarios (COL)

Grupo G

Ind. Santa Fe (COL)

Universitario (PER)

Goiás

Gimnasia y Esgrima (ARG)

Grupo H

San Lorenzo (ARG)

Palestino (CHI)

Estudiantes de Mérida (VEN)

Fortaleza

PREMIAÇÃO DA SUL-AMERICANA

Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) + US$ 100 mil (R$ 525 mil) por vitória;

Oitavas de final: US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões);

Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões);

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões);

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões);

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões).