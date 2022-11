Lewis Hamilton explica por que raramente dirige fora de pistas de corrida

Lewis Hamilton foi o segundo colocado do GP de Interlagos realizado no último domingo (13). A Fórmula 1 encerra a temporada 2022 no próximo domingo (20) com o GP de Abu Dhabi, no circuito de Yas Marina.

"As pessoas me falam: 'Cara, você dirige a 300 km/h'. E eu penso que, em termos de medo, isso é bem fácil para mim. Acho que estamos todos conectados de maneira diferente", finalizou.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.