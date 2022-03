Lewis Hamilton anuncia que irá mudar de nome na Fórmula 1

A temporada da F-1 em 2022 começa no próximo domingo, dia 20 de março, com o GP de Sakhir, no Bahrein.

Hamilton não confirmou se o novo nome será oficial antes do início da temporada de 2022 da Fórmula 1. No entanto, avisou que será em breve.

"Por que eu realmente não entendo completamente a ideia de por que, quando as pessoas se casam, a mulher perde o nome. Eu realmente quero que o nome dela continue com o nome Hamilton", acrescentou.

