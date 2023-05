Lewandowski chega a 11 títulos de ligas nacionais; veja lista

Com uma rotina vitoriosa, Robert Lewandowski mudou de clube no início da temporada 2022/23. Em seu primeiro ano no Barcelona, o jogador conquistou o título espanhol no último domingo e contabilizou sua 11º taça de liga nacional na carreira - um recorde contabilizando as cinco principais da Europa no século.

Campeão alemão 10 vezes, com dois títulos pelo Borussia Dortmund e oito pelo Bayern de Munique, o polonês duas vezes melhor do mundo se colocou num seleto grupo de apenas sete jogadores que alcançaram o feito. Entre eles estão dois que têm grande possibilidade de chegar a 12 ainda nesta temporada.

Confira os títulos de Lewandowski:

Confira lista dos demais colocados:

Messi

Thomas Müller

Buffon

Alaba

Robben

Thiago Alcântara