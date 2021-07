Leticia Bufoni revela nervosismo e exalta Rayssa Leal após medalha de prata

Leticia disputou a mesma competição que Rayssa, mas não conseguiu se classificar às finais. Momiji Nishiya (ouro) e Funa Nakayama (bronze), ambas japonesas, completaram o pódio. Essa foi a segunda medalha de prata do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a primeira delas foi conquistada também no skate street, pelo paulista Kelvin Hoefler, no dia anterior.

Com apenas 13 anos, Rayssa nunca escondeu que via em Bufoni, 28, uma inspiração. Hoje, foi o dia da mais velha exaltar o trabalho de sua pupila. "Todo mundo já sabia que ela seria capaz de receber essa medalha, mas a ficha só cai quando acontece. Ela representou o skate feminino brasileiro muito bem e é muito emocionante fazer parte disso. Ser uma inspiração para ela, como ela é pra mim, é demais", finalizou.

TÓQUIO, JAPÃO (UOL/FOLHAPRESS) - Não é segredo para ninguém que a mais nova medalhista olímpica de prata do Brasil, Rayssa Leal, tem em Leticia Bufoni uma amiga e uma referência. Porém, após o resultado desta segunda-feira (26), os papeis se inverteram, e Bufoni foi quem assumiu a vez de fã. Da arquibancada, ela acompanhou, torceu e ao final exaltou a "fadinha do skate".

