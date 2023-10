Lesionado, Lucas pode ter só mais quatro jogos com a camisa do São Paulo

O jogador mudou recentemente o tom ao falar sobre sua permanência e deu indícios de que vai ficar. Lucas trocou as falas que despistavam sobre o futuro e adotou um discurso de quem está mais propenso a seguir no clube, chegando a dizer que tinha "muita chance de permanecer".

O atacante só topou voltar ao Brasil em contrato curto para disputar o título da Copa do Brasil e Sul-Americana, pois sua preferência era seguir no exterior. O projeto do São Paulo para 2024 e a chance de brigar pela Libertadores irá pesar na decisão de Lucas.

