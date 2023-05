Lesionado, Gabriel Lima treina e pode ser opção para jogo contra o Ypiranga-RS

Manaus/AM - Lesionado, o meia Gabriel Lima foi liberado pelo departamento médico do Manaus e treinou normalmente com bola. Com isso, o jogador volta a ser opção para o técnico Higo Magalhães após ficar parado por mais de dois meses devido a lesão no joelho direito.

Com o retorno aos treinos, Gabriel pode ser relacionado para o jogo deste sábado, pela quinta rodada da Série C, contra o Ypiranga-RS, fora de casa. Se acontecer, será o primeiro jogo dele na terceirona. As informações são do ge.

A última partida de Gabriel foi contra o Nacional, em 4 de março, na última rodada da primeira fase do Campeonato Amazonense deste ano. Com a camisa esmeraldina, Gabriel disputou cinco jogos e não tem nenhum gol ou assistência ainda.

O Gavião é o 10º colocado na Série C, com seis pontos. A partida contra o Ypiranga-RS, acontece no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim-RS.