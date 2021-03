Lesão tira Lewandowski de partidas do Bayern contra o PSG na Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bayern de Munique (ALE) não terá o artilheiro Robert Lewandowski, atual dono do prêmio de melhor do mundo da Fifa, nas quartas de final da Champions League, contra o Paris Saint-Germain (FRA).

As partidas estão marcadas para os dias 7 e 13 de abril.

O atacante sofreu entorse no ligamento do joelho direito no jogo da Polônia contra Andorra, no último domingo (28), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele deve ficar afastado do futebol por um mês.

Pela sua seleção, o artilheiro não enfrentará a Inglaterra nesta quarta (31), também pela fase de qualificação para o Mundial do Qatar.

A lesão de Lewandowski também é uma dor de cabeça para o Bayern no Campeonato Alemão. Atual líder, a equipe não terá seu jogador mais importante nos confrontos contra o segundo colocado RB Leipzig, além de Wolfsburg (3º) e Bayer Leverkusen (6º).

O Bayern de Munique tenta chegar ao nono título consecutivo na liga nacional. Lewandowski é o artilheiro do torneio na temporada, com 35 gols. Ele está a oito de igualar o recorde do alemão Gerd Muller, que anotou 40 vezes na competição em 1971-1972.

Com 271 gols, o polonês é o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Alemão, atrás apenas de Muller, autor de 365.