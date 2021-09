Leonardo diz que oferta do Real por Mbappé 'não foi boa o suficiente'

Ainda no assunto, o brasileiro deixou claro que a saída de Mbappé é algo que o clube não considera, afinal, ele é tratado como uma peça importante para o futuro da equipe do Parque dos Príncipes.

"A oferta do Real Madrid pelo Mbappé não era boa o suficiente, e não havia outras ofertas", começou por dizer o diretor esportivo do PSG.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Muitos rumores indicaram a possível saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain após a chegada de Lionel Messi. Porém, com a janela de transferências fechada, o atacante seguiu no clube francês. Em entrevista ao 'Canal + Francia', Leonardo deu detalhes da proposta que o Real Madrid fez pelo camisa 7.

