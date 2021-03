Léo treina pelo São Paulo após 14 dias afastado por causa da Covid-19

No treino ocorrido na manhã desta segunda, o jogador fez uma atividade comandada pela comissão técnica no CT da Barra Funda. Sem partida no fim de semana por causa das restrições impostas pelo governo do estado, o clube tricolor paulista concedeu alguns dias a mais de folga à maior parte do elenco.

O jogador foi obrigado a cumprir um protocolo rígido até a volta aos treinamentos com o restante do grupo comandado por Hernán Crespo. Ele ficou 14 dias sem trabalhar por causa da doença.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo contou com o retorno de Léo aos treinamentos na manhã desta segunda-feira (22), no CT da Barra Funda. O lateral esquerdo voltou às atividades depois de se recuperar da Covid-19.

