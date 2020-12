Lento, Fla empata com Fortaleza após pênalti perdido por escorregão

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo de poucas emoções e que ficou marcado por um pênalti perdido por Pedro após escorregão, Fortaleza e Flamengo ficaram no empate em 0 a 0, na noite do sábado (26), na Arena Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro perdeu a oportunidade de colar no líder São Paulo e caiu para a terceira colocação, sendo ultrapassado pelo Atlético-MG.

O Fortaleza, por sua vez, não conseguiu se desvencilhar da zona de rebaixamento e em caso de vitórias de Bahia e Vasco amanhã, o time cearense ficará bem próximo dela.

Fortaleza e Flamengo fizeram um jogo lento e ruim tecnicamente. O time rubro-negro teve mais posse de bola, porém teve muita dificuldade de furar o bloqueio dos cearenses. Já o time tricolor tinha a proposta do contra-ataque, mas faltou velocidade para pegar os cariocas de surpresa.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, Pedro fez uma linda jogada, quando recebeu dentro da área, deu um lençol em Jackson e sofreu pênalti. Na cobrança, porém, ele escorregou, acabou tocando com os dois pés na bola e a penalidade foi cancelada, dando tiro de meta para o Fortaleza.

No segundo tempo, Bruno Henrique também escorreu numa conclusão e ficou revoltado com o gramado da Arena Castelão, arrancando tufos da grama.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA

Felipe Alves; Gabriel Dias (Mariano Vásquez), Paulão, Jackson e Carlinhos; Ronald (Derley), Felipe, João Paulo (Osvaldo), Tinga e David (Wellington Paulista); Romarinho (Bergson). T.: Marcelo Chamusca

FLAMENGO

Hugo Souza; Isla (João Lucas), Rodrigo Caio, Natan e Renê; Willian Arão (Diego), Gérson, Everton Ribeiro (Vitinho) e Arrascaeta (Pepê); Bruno Henrique e Pedro.

T.: Rogério Ceni.

Local: Castelão, Fortaleza (CE)

Hora: 19h deste sábado (26) (horário de Brasília)

Juiz: Rafael Traci (Fifa/SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (Fifa/SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Cartões amarelos: Jackson, Ronald, Carlinhos (FOR); Isla, Renê, Vitinho (FLA)

Cartões vermelhos: Nenhum