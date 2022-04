Lenda do tênis, Boris Becker é sentenciado a dois anos e meio de prisão

O ex-jogador estava sendo acusado de esconder bens para pagar as dívidas e enfrentava uma sentença de prisão de até 28 anos sob a Lei de Insolvência. Embora tenha sido considerado culpado por um júri do tribunal da coroa de Southwark, em Londres, ele foi absolvido de outras 20 acusações relacionadas à sua falência.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O alemão Boris Becker, lenda do tênis, foi condenado, na Inglaterra, a dois anos e seis meses de detenção por esconder milhões de libras depois de ter declarado falência em 2017, segundo o jornal 'The Guardian'. Aos 54 anos, foi considerado culpado de quatro acusações.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.