Lenda do snowboard, Shaun White se despede sem medalha nas Olimpíadas de Inverno

"Dei tudo de mim. Houve alguns altos e baixos no caminho para chegar até aqui e, por isso, sinto que me tornei mais forte e melhor", disse White ao site oficial das Olimpíadas ao anunciar a despedida.

James, que conquistou o bronze nos Jogos de Pyeongchang de 2018, terminou em segundo lugar com 92,50 pontos, enquanto Scherrer ficou em terceiro com 87,25.

O atleta marcou 85 pontos como o melhor recorde, enquanto Hirano levou o ouro, à frente do australiano Scotty James e do suíço Jan Scherrer.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O americano Shaun White, 35, lenda do snowboard após ter conquistado três ouros olímpicos no half-pipe, ficou sem medalha nesta sexta-feira (11) nas Olimpíadas de Inverno, em Pequim. Foi a sua última competição antes de se aposentar. Ele terminou na quarta posição, em prova vencida pelo japonês Ayumu Hirano, 23.

