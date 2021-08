Lenda do futebol alemão, Gerd Müller morre aos 75 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gerd Müller, um dos grandes nomes do futebol alemão morreu na manhã deste domingo (15), aos 75 anos. A notícia foi confirmada pelo Bayern de Munique, que enfatizou sua brilhante passagem pelo time bávaro. A causa da morte não foi divulgada.

Com a camisa do clube alemão, Gerd marcou 566 gols em 607 jogos oficiais. Destes, 365 foram no Campeonato Alemão, o que o torna o maior goleador da história da competição. Pela seleção alemã, foram 68 gols em 62 jogos

Além dos recordes balançando as redes, Müller também levantou três Taças dos Campeões Europeus, uma Taça das Taças, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos e quatro Taças da Alemanha, tendo conquistado o Europeu de 1972 e o Mundial de 1974.

Depois de ter começado a carreira no TSV 1861 Nördlingen, Muller passou 14 temporadas e meia no Bayern, terminando a carreira nos Estados Unidos, nos Fort Lauderdale Strikers.

Após se aposentar dos gramados, Müller atuou como treinador-assistente do time B do Bayern de Munique. Em 2015, ele foi diagnosticado com Alzheimer.

Oliver Kahn: "Para sempre em nossos corações"

"A notícia da morte de Gerd Müller nos afeta profundamente. Ele é uma das maiores lendas da história do FC Bayern, suas conquistas são incomparáveis até hoje e farão para sempre parte da grande história do FC Bayern e de todo o futebol alemão. Como jogador e como pessoa, Gerd Müller representa como nenhum outro o FC Bayern e o seu desenvolvimento como um dos maiores clubes do mundo. Gerd ficará em nossos corações para sempre", disse o CEO do Bayern.

Herbert Hainer: "Hoje é um dia triste para o Bayern"

"Hoje é um dia triste para o FC Bayern e todos os seus fãs. Gerd Müller foi o maior atacante que já existiu - e uma ótima pessoa, uma personalidade no futebol mundial. Estamos unidos em profunda tristeza com sua esposa Uschi e sua família. Sem Gerd Müller, o FC Bayern não seria o clube que todos amamos hoje. Seu nome e a memória dele viverão para sempre", disse o presidente do clube bávaro.