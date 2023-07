Lelê aponta evolução e diz que seleção está 'mais preparada' contra França

BRISBANE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - De olho na partida contra a França, a goleira Letícia disse que sente uma seleção brasileira mais preparada para o confronto e destacou uma evolução da equipe.

Letícia abordou temas como a sua recente titularidade na seleção, o desafiador jogo contra a França e o crescimento das goleiras nesta Copa feminina, em coletiva de imprensa concedida nesta quinta-feira (27) em Brisbane, na Austrália.

Ao falar da partida contra a França, Lelê preferiu deixar o passado lá atrás e focar no presente. Ela apontou uma evolução na equipe, desde a eliminação para as francesas ocorrida no Mundial de 2019.

A goleira entende que será um jogo bastante difícil, mas coloca o Brasil como um time "mais preparado" atualmente.

O Brasil encara a França nesta segunda-feira (29), às 7h (de Brasília), em jogo válido pelo Grupo F do torneio.

O QUE ELA DISSE

Jogo contra a França: "Não nos colocamos como favoritas, mas como uma seleção melhor preparada para isso. Evoluímos bastante ao longo dos anos e com a troca de treinador delas provavelmente tenham um curto período de adaptação. Como estamos há muito tempo com a Pia, entendemos o modelo de jogo, nos conhecemos. Acho que hoje a seleção está mais bem preparada."

Eliminação de 2019: "É um cenário diferente [hoje], não é oitavas. Com certeza é o jogo mais importante da chave porque podemos concretizar a classificação. É o jogo mais difícil. A troca é pensando no presente, no que elas mudaram. Estamos pensando mais no que elas mudaram ou melhoraram, ou o que podemos melhorar. Vamos focar no presente."

Evolução: "Parte tática. Hoje na seleção aprendemos que sabemos atacar, mas temos que defender. Aprendemos isso. Entendemos que não podemos nos afobar no meio da partida, temos que seguir o plano."

Mudanças: "O que muda é que o cenário podemos sofrer mais ataques do que contra o Panamá. Fomos mais ofensivas tendo a posse o jogo todo. Contra a França deve ser mais equilibrado. É um jogo difícil. A minha concentração é me preparar."

Titularidade: "Com certeza uma oportunidade única. Esperamos anos para viver isso. A preparação é aproveitar o máximo possível. Estamos estudando bastante elas, vamos nos preparar para não nos pegar de surpresa. A oportunidade surgiu, vou agarrar com unhas e dentes para fazer uma boa partida."

Preparação: "A preparação é me manter tranquila. Se ficar pensando no jogo, fico tensa e ansiosa. Procuramos analisar os vídeos, ter reuniões, mas são alguns momentos. Não pode bitolar tanto. A preparação é do grupo, estamos estudando. É procurar ficar ao máximo tranquila, procuramos conversar, brincar, deixar o ambiente tranquilo. Não tenho nenhum ritual para antes do jogo. Só penso que tem mais uma partida, vai ser gostoso e aproveitar o momento."

Críticas às goleiras: "Tiram muito do contexto, falam muito de diminuir o gol. Para mim é desnecessário. Hoje temos goleiras com base, a posição está crescendo muito. Tem muita goleira boa. Queria ter tido essa oportunidade de me preparar melhor. Provavelmente o processo teria sido mais tranquilo. Nossa posição está crescendo, tem muito a evoluir. O que tiram de contexto a gente deixa de lado."