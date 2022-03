Leila Pereira bate o pé por final no Allianz e negocia liberação do estádio no domingo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em congresso técnico da final do Campeonato Paulista, realizado nesta segunda-feira (28) pela manhã, os presidentes de Palmeiras e São Paulo conversaram pela primeira vez sobre a data da final da partida de volta da decisão.

Por ter feito a melhor campanha, o Palmeiras tem direito de realizar o segundo jogo em seu estádio, mas há um compromisso de o Allianz Parque estar liberado no domingo (3) para os preparativos do show da banda Maroon 5, que acontecerá no próximo dia 5. O Palmeiras desejava realizar a final no sábado (2). O São Paulo não aceita.

Segundo pessoas que participaram do encontro virtual, Leila Pereira, mandatária alviverde, bateu o pé de que a segunda final tem de acontecer no Allianz Parque de qualquer maneira. Ela questionou Julio Casares, presidente são-paulino, sobre qual era o problema em atuar no estádio palmeirense.

Casares não quis polemizar o assunto, que está nas mãos da FPF (Federação Paulista de Futebol) e deverá ser resolvido nesta segunda.

A insistência de Leila em atuar em casa é porque o São Paulo não quer realizar o jogo do título no sábado (2), ideia inicial do clube de Palestra Itália. A dirigente afirmou que a partida vai acontecer no Allianz de qualquer forma.

O jogo de ida será marcado para esta quarta-feira (30), às 21h35, no Morumbi. Isso apesar de a Record, dona dos direitos em TV aberta, ter um acordo com a Ferj (Federação Estadual do Rio de Janeiro) para transmitir a final do Carioca em rede nacional. Flamengo e Fluminense atuam no mesmo dia e horário, no Maracanã.

O argumento de Casares é que os clubes receberam uma tabela da FPF de que o campeonato acabaria em 3 de abril e isso poderia mudar apenas por determinação da TV, o que não aconteceu. A dirigentes da federação, também argumentou que domingo é o dia nobre do futebol e mais propício para uma final.

Leila Pereira negocia com a WTorre para conseguir a liberação do Allianz para jogar domingo e o acordo deverá ser fechado hoje. Se isso acontecer, o São Paulo não vai se opor a atuar no estádio do rival.