Leila Pereira anuncia candidatura à presidência do Palmeiras

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Leila Pereira será candidata à presidência do Palmeiras. A patrocinadora e conselheira do clube anunciou nesta segunda-feira (16) que vai participar do pleito para suceder Maurício Galiotte.

Em publicação no Instagram, Leila disse que está preparada para assumir o Alviverde. Ela vai concorrer pela situação.

"Hoje estou numa noite muito especial. Daqui a pouco estarei com alguns companheiros onde anunciaremos oficialmente a minha candidatura à presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras", disse.

"Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas estou preparada. Estou preparada para fazer o melhor para o nosso clube, podem acreditar. Juntos pela mesma paixão. Avante, Palestra", acrescentou.

A eleição para definir o novo presidente do Palmeiras vai ocorrer no mês de novembro. O novo mandatário ficará à frente do clube até o fim de 2024.

Além de Leila, Paulo Jussio, Luiz Pastore e Savério Orlandi são apontados como possíveis candidatos.