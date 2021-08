Leicester vence o City no fim e conquista a Supercopa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Leicester começou a temporada 2021-22 com o título da Supercopa da Inglaterra. Na tarde deste sábado (7), os Foxes venceram o Manchester City por 1 a 0, em Wembley, e conquistaram o torneio pela segunda vez em sua história.

O autor do gol da vitória foi Kelechi Iheanacho. Ele marcou de pênalti, aos 43 minutos do segundo tempo, para assegurar a taça ao Leicester.

As duas equipes estreiam no Campeonato Inglês na próxima semana. No sábado (14), o Leicester recebe o Wolverhampton, enquanto, no domingo (15), o Manchester City enfrenta o Tottenham em Londres.

JOGO

Com equilíbrio entre as duas equipes no primeiro tempo, o Leicester foi quem criou as chances de maior perigo nos primeiros minutos de jogo, apesar de ter ficado a maior parte dos 90 minutos com menor posse de bola que os Cityzens.

O City cresceu na partida após a volta do intervalo e chegou perto de abrir o placar com finalizações de fora da área de Mahrez e Gundogan.

Com a partida sendo encaminhada para a prorrogação, o zagueiro holandês Nathan Aké falhou no campo de defesa e cometeu pênalti em Kelechi Iheanacho, ex-jogador do Manchester City que entrou em campo na etapa final. O próprio nigeriano foi para cobrança e não desperdiçou, garantindo o título para o campeão da Copa da Inglaterra.